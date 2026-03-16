В российском городе школьник сделал ии-ролик с учительницей и обрек родителей на штраф

В Ярославле родителей школьника оштрафовали за его ИИ-видео с учительницей

Ярославский суд взыскал с родителей школьника 20 тысяч рублей в пользу учительницы после того, как ребенок сгенерировал ИИ-ролик с педагогом. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Все произошло в прошлом году.

«Семиклассник снял на видео учительницу математики на рабочем месте без её ведома и согласия. Затем с помощью искусственного интеллекта на основе полученного изображения сгенерировал видеоролик, на котором педагог превращается в мужчину с обнаженным торсом атлетического сложения, и опубликовал этот ролик в чате класса в мессенджере», — сказано в сообщении

Учитель обратилась в суд с иском к родителям мальчика, ссылаясь на то, что этот ролик порочит ее образ и формирует негативное общественное мнение о ней как о человеке и педагоге. Женщина рассказала, что после инцидента чувствовала на себе косые взгляды учеников.

Родители ученика иск не признали, хотя и признавали, что их ребенок сделал это видео. Однако мать и отец ученика высказали мнение, что сам он сюжет ролика не придумывал, применил трендовый эффект. Родители сочли, что видео не несет порочащего характера, а педагог якобы «недолюбливает» их сына.

