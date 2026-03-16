Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В США забеспокоились из-за тактики Ирана в конфликте

19FortyFive: атаки дешевых беспилотников Ирана истощают дорогостоящую ПВО США
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Атаки Ирана дешевыми беспилотными летательными аппаратами изматывают дорогостоящую американскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет 19FortyFive.

«Наблюдаются волны атак с использованием недорогого оружия, которое угрожает истощить запасы дорогостоящих систем американской ПВО. Вызывает беспокойство относительно низкая стоимость производства БПЛА Shahed по сравнению с гораздо более дорогостоящим оружием, используемым для их сбивания», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, для уничтожения этих беспилотников американские системы ПВО используют ракеты-перехватчики стоимостью от трех до $12 млн каждая.

«Американские войска вынуждены задействовать дорогостоящие виды вооружения с длительными сроками производства, что затрудняет его замену. Это усложняет защиту от атак Ирана, использующего оружие на несколько порядков дешевле», — подчеркивает автор публикации.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Лавров заявил об провале плана США и Израиля покорить Иран за сутки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!