В США забеспокоились из-за тактики Ирана в конфликте

Атаки Ирана дешевыми беспилотными летательными аппаратами изматывают дорогостоящую американскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет 19FortyFive.

«Наблюдаются волны атак с использованием недорогого оружия, которое угрожает истощить запасы дорогостоящих систем американской ПВО. Вызывает беспокойство относительно низкая стоимость производства БПЛА Shahed по сравнению с гораздо более дорогостоящим оружием, используемым для их сбивания», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, для уничтожения этих беспилотников американские системы ПВО используют ракеты-перехватчики стоимостью от трех до $12 млн каждая.

«Американские войска вынуждены задействовать дорогостоящие виды вооружения с длительными сроками производства, что затрудняет его замену. Это усложняет защиту от атак Ирана, использующего оружие на несколько порядков дешевле», — подчеркивает автор публикации.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Лавров заявил об провале плана США и Израиля покорить Иран за сутки.