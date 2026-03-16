Евросоюз ввел санкции против российских журналистов

Европейский союз расширил антироссийский санкционный список, внеся в него российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова. Информация об этом опубликована в Официальном журнале ЕС.

В сообщении такое решение объясняется позицией журналистов по ситуации на Украине. Там говорится, что оба журналиста внесены в санкционный список в связи с «конфликтом на Украине».

Кроме того, под санкции Евросоюза попали также французский и британский журналисты Адриан Боке и Грэм Филлипс за освещение военных действий на Донбассе.

Лицам, которые попали под европейские санкции, запрещается въезд на территорию объединения. Их активы подлежат заморозке.

До этого в санкционные списки ЕС были добавлены три российских военнослужащих, Героя России: генерал-лейтенант Александр Чайко, генерал-майоры Вадим Паньков и Владимир Селиверстов.

