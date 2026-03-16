Власти намерены расширить весь участок Азовского автомобильного кольца

Весь 380-километровый участок Азовского автомобильного кольца в Донбассе и Новороссии намерены расширить до четырех полос. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью военкору информационной службы «Вести» Евгению Поддубному.

«У нас есть несколько планов. По территории воссоединенных регионов проходит 380 км трассы вдоль побережья Азовского моря. Главная задача - сделать ее четырехполосной, скоростной», — сказал он.

Хуснуллин рассказал, что работы на территории Ростовской области и Крыма практически завершены, остался участок между Мариуполем и Таганрогом, и там все будет выполнено к концу года. Вице-премьер добавил, что затем планируется расширять дорогу от Мелитополя до Крымского полуострова.

До этого Хуснуллин сообщил, что налоговые поступления в регионах Донбасса и Новороссии увеличились примерно на 30% в 2025 году, и в этих субъектах продолжается процесс открытия новых предприятий.

Ранее Хуснуллин сообщил о восстановлении трассы в Херсонской области.