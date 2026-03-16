Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

В Москве байкер на скорости разбил авто с людьми

В Москве мотоциклист на скорости врезался в автомобиль на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Мотоциклист попал в аварию на Ходынском бульваре на севере Москвы, столкнувшись с внедорожником. На место ДТП приехала скорая, медики осмотрели байкера, госпитализация ему не понадобилась», – говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на место аварии прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На записи также заметно, что внедорожник получил повреждения: у транспорта разбит бампер и фара, при этом его детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что после удара мотоцикл с водителем отбросило в сторону.

До этого в Санкт-Петербурге автомобиль влетел в толпу пешеходов на тротуаре. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее в Москве крысы начали проникать в автомобили.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!