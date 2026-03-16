Эксперт считает, что у Лох-Несского чудовища есть семья

Эксперт по наблюдениям за Лох-Несским чудовищем Гэри Кэмпбелл утверждает, что озере Лох-Несс может жить не один, а сразу несколько так называемых лох-несских монстров, пишет Daily Star.

На сайте Гэрри собраны все зарегистрированные случаи встреч с предполагаемым существом начиная с 565 года нашей эры. Всего в базе Кэмпбелла зафиксировано 1165 наблюдений.

По мнению исследователя, некоторые из них до сих пор не получили убедительного научного объяснения. В частности, он упомянул серию из десяти фотографий, сделанных в 1997 году жителем Мьюира-оф-Орда Ричардом Уайтом.

«На снимках видно, как нечто поднимается из воды в центре озера, а затем снова уходит под поверхность. До сих пор никто не смог точно объяснить, что это было», — отметил Кэмпбелл.

Исследователь занимается сбором свидетельств уже около 30 лет. Реестр наблюдений он создал вместе со своей супругой Кэти. По его словам, сначала он не проявлял особого интереса к легенде, однако изменил свое мнение после личного опыта.

Гэри рассказал, что стал убежденным сторонником существования Несси 14 марта 1996 года. Тогда он ехал по дороге рядом с озером и заметил в воде странный объект.

«Из воды поднялась черная масса, а затем снова исчезла. Потом она всплыла еще раз. Я не видел головы, глаз или зубов. Я вырос на западном побережье Шотландии и видел многое в озерах, но это было совсем не похоже ни на одно известное мне животное», — вспоминает мужчина.

По мнению Кэмпбелла, если в Лох-Нессе действительно обитает неизвестное существо, то их должно быть несколько. Он предполагает, что они могут жить на большой глубине и лишь изредка всплывают на поверхность, из-за чего наблюдения происходят крайне редко.

