Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Дана Борисова рассказала о примирении с дочерью после «Битвы экстрасенсов»

Александр Авилов/Агентство «Москва»

Телеведущая Дана Борисова заявила, что выпуск с ее дочерью Полиной Аксеновой на шоу «Битва экстрасенсов» оказался пиаром. По мнению знаменитости, создатели проекта намеренно использовали конфликт в их семье, чтобы привлечь зрителей к просмотру нового выпуска. Об этом Борисова рассказала Общественной Службе Новостей.

Телеведущая заявила, создатели проекта предложили ее дочери принять участие в шоу, зная, что в ее семье есть проблемы. Однако, по словам Борисовой, сейчас они с Полиной нашли общие точки соприкосновения и вышли на стадию примирения.

«Я бы не хотела сейчас раздувать из мухи слона. Съемки были давно, много воды утекло с тех пор, поэтому я не вижу смысла сейчас выяснять, что там на шоу Полина говорила», — сказала знаменитость.

Телеведущая добавила, что сейчас ее дочь лечится у психотерапевта и приходит в себя после абьюзивных отношений. При этом сама Борисова во всем помогает Полине.

В январе дочь Борисовой заявила, что получает упреки и оскорбления от матери из-за своего веса. Полина добавила, что отвыкла от такого поведения родительницы, поскольку в Москве она живет от нее отдельно, и подчеркнула, что у нее нет ожирения.

В марте 2024 года Полина рассказала, что худела с помощью препарата для диабетиков по совету матери. Девушка почти месяц колола «Оземпик», и ее тошнило от еды. По словам дочери знаменитости, она прекратила это делать, осознав возможные последствия.

Ранее Дана Борисова раскрыла главный секрет борьбы с наркозависимостью.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
