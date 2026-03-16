Дана Борисова рассказала о примирении с дочерью после «Битвы экстрасенсов»

Телеведущая Дана Борисова заявила, что выпуск с ее дочерью Полиной Аксеновой на шоу «Битва экстрасенсов» оказался пиаром. По мнению знаменитости, создатели проекта намеренно использовали конфликт в их семье, чтобы привлечь зрителей к просмотру нового выпуска. Об этом Борисова рассказала Общественной Службе Новостей.

Телеведущая заявила, создатели проекта предложили ее дочери принять участие в шоу, зная, что в ее семье есть проблемы. Однако, по словам Борисовой, сейчас они с Полиной нашли общие точки соприкосновения и вышли на стадию примирения.

«Я бы не хотела сейчас раздувать из мухи слона. Съемки были давно, много воды утекло с тех пор, поэтому я не вижу смысла сейчас выяснять, что там на шоу Полина говорила», — сказала знаменитость.

Телеведущая добавила, что сейчас ее дочь лечится у психотерапевта и приходит в себя после абьюзивных отношений. При этом сама Борисова во всем помогает Полине.

В январе дочь Борисовой заявила, что получает упреки и оскорбления от матери из-за своего веса. Полина добавила, что отвыкла от такого поведения родительницы, поскольку в Москве она живет от нее отдельно, и подчеркнула, что у нее нет ожирения.

В марте 2024 года Полина рассказала, что худела с помощью препарата для диабетиков по совету матери. Девушка почти месяц колола «Оземпик», и ее тошнило от еды. По словам дочери знаменитости, она прекратила это делать, осознав возможные последствия.

Ранее Дана Борисова раскрыла главный секрет борьбы с наркозависимостью.