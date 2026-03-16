На Украине рассказали о последствиях запоздалого выделения кредита ЕС

Глава НБУ Пышный допустил эмиссию на Украине, если ЕС вовремя не выделит кредит
Украина в случае задержки крупного кредита от Европейского союза (ЕС) может оказаться в ситуации, когда финансировать дефицит государственного бюджета придется с помощью эмиссии. Об этом в ходе интервью для Bloomberg заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

Специалист отметил, что не хочет создавать «паникерский контент». По словам Пышного, он не теряет надежды, что Брюссель сможет выделить Киеву деньги в первые недели апреля.

«Но если предположить, что Украина по каким-то причинам не получит доступ к этой кредитной поддержке [от ЕС], то существуют два основных источника финансирования этого дефицита: внутренний рынок долговых обязательств и монетизация бюджетных потребностей», — рассказал глава НБУ.

16 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что республика не поддержит выделение Украине кредита в размере €90 млрд, пока последняя не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». До этого представитель Европейской комиссии Паула Пиньо признала, что согласование крупного кредита Киеву к апрелю текущего года остается под вопросом.

Ранее Зеленский призвал ЕС разработать план обхода вето Венгрии.

 
Психологический возраст: почему ощущения не совпадают с цифрами в паспорте и надо ли это исправлять
