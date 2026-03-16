В Архангельске учитель заманил в гости двух подростков и совратил

В Архангельской области суд приговорил 57-летнего бывшего учителя к шести годам колонии за развратные действия в отношении двух подростков. Мужчина заманил детей домой под предлогом угостить арбузом. Об этом сообщает Холмогорский районный суд.

Инцидент произошел в августе 2025 года. Педагог, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригласил гулявших на улице знакомых мальчика и девочку к себе домой, пообещав угостить арбузом.

В квартире он предложил детям выпить пиво, вовлек в беседы, а затем, сказав, что покажет навыки массажа, совершил развратные действия. Подростки рассказали о произошедшем родителям.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В суде экс-педагог вину не признал, но потерпевшие подтвердили показания. Суд также взыскал с осужденного по 200 тысяч рублей компенсации морального вреда каждому ребенку. Кроме того, мужчину лишили права работать с детьми на восемь лет.

