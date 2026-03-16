Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Архангельске учитель заманил в гости двух подростков и совратил

В Архангельске бывший педагог получил шесть лет колонии за совращение детей
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Архангельской области суд приговорил 57-летнего бывшего учителя к шести годам колонии за развратные действия в отношении двух подростков. Мужчина заманил детей домой под предлогом угостить арбузом. Об этом сообщает Холмогорский районный суд.

Инцидент произошел в августе 2025 года. Педагог, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пригласил гулявших на улице знакомых мальчика и девочку к себе домой, пообещав угостить арбузом.

В квартире он предложил детям выпить пиво, вовлек в беседы, а затем, сказав, что покажет навыки массажа, совершил развратные действия. Подростки рассказали о произошедшем родителям.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В суде экс-педагог вину не признал, но потерпевшие подтвердили показания. Суд также взыскал с осужденного по 200 тысяч рублей компенсации морального вреда каждому ребенку. Кроме того, мужчину лишили права работать с детьми на восемь лет.

Ранее москвича отправили в колонию за совращение школьниц.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
