В Израиле осколки иранской ракеты упали вблизи Храма Гроба Господня

Осколки от сбитой израильской ракеты упали на крышу здания Греческого православного патриархата в Иерусалиме, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сообщение патриархата.

Инцидент произошел всего в нескольких метрах от Храма Гроба Господня, построенного на месте, где, согласно христианской традиции, Иисус был распят и воскрес. Информация о пострадавших не поступала.

Старый город Иерусалима, где находятся святыни, почитаемые мусульманами, христианами и евреями, в этом конфликте подвергается особенно сильным обстрелам, отмечается в публикации. В прошлом году во время 12-дневной войны город избежал разрушений, подобных тем, что наблюдались в соседних городах, таких как Тель-Авив или Беэр-Шева. Но с начала нового конфликта осколки попали во множество объектов вблизи Старого города, включая дома в Восточном Иерусалиме, главную автомагистраль, ведущую в Иерусалим, и концертный зал в Западном Иерусалиме.

12 марта Иран в честь Международного дня Иерусалима пригрозил уничтожить Израиль и создать на территории Палестины независимое палестинское государство.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о повреждении более 60 тысяч гражданских объектов в результате ударов США и Израиля.

 
