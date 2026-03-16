«В чем сила, брат?»: британский журналист отреагировал на попадание под санкции ЕС

Британский журналист Грэм Филлипс, внесенный в санкционные списки Евросоюза за освещение ситуации на Донбассе, ответил на санкции цитатой из «Брата-2». Об этом сообщает ТАСС.

«В чем сила? — В правде», — сказал Филлипс.

По его словам, введенные санкции только убеждают в том, что Евросоюз боится правды, а это «только придает драйва для дальнейшей работы в Донбассе», добавил журналист.

До этого стало известно, что Европейский союз расширил антироссийский санкционный список и внес в него российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова, а также французского и британского журналистов Адриана Боке и Грэма Филлипса за освещение военных действий на Донбассе.

Лицам, которые попали под европейские санкции, запрещается въезд на территорию объединения. Их активы подлежат заморозке.

Также в санкционные списки добавлены три российских военнослужащих, Героя России: генерал-лейтенант Александр Чайко, генерал-майоры Вадим Паньков и Владимир Селиверстов.

Ранее Венгрия поставила условие ЕС по введению санкций против России.