США требуют от союзников по НАТО направить корабли «в бой»

Уитакер: США будут настаивать, чтобы союзники по НАТО дали им корабли для охраны
США будут настаивать на том, чтобы их союзники по НАТО направили корабли для обеспечения судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтт Уитакер в эфире Fox News.

Он отметил, что США являются сверхдержавой, но помощь союзников позволила бы стать стране еще сильнее.

«Если бы у нас были в равной степени сильные союзники, которые могли бы направить реальные силы, такие как военные корабли, в бой, это бы сделало нас сильнее…», — сказал Уитакер.

Постпред США добавил, что Вашингтон будет настаивать на помощи от союзников по НАТО каждый день.

16 марта министр обороны Германии Борис Писториус отказался выполнить просьбу США отправить флот на операцию по разблокировке Ормузского пролива. Немецкий чиновник обратил внимание, что ФРГ не начинала войну с Ираном. Берлин хочет урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем, и отправка военных кораблей в Ормузский пролив этому не поспособствует.

Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает отправку кораблей в помощь США.

 
