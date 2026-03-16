СМИ сообщили о наивысшем уровне отчаяния в ЕС из-за кредита Украине

Отчаяние, испытываемое Европейским союзом (ЕС) в связи с неспособностью предоставить Украине кредит в размере €90 млрд, достигло апогея. Об этом сообщила газета Politico.

«Его (премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. — «Газета.Ru») угроза наложить вето на запланированный кредит ЕС <...> для Украины стала главным нерешенным вопросом саммита, приведя в бешенство лидеров», — говорится в статье.

В ней подчеркивается, что власти стран — членов регионального содружества начали занимать более конфронтационную позицию по отношению к Будапешту. Не выполнив обещание поддержать дальнейшее финансирование Украины, Орбан дал другим государствам возможность обвинить его в нарушении принципа ЕС об «искреннем сотрудничестве» и привлечь к ответственности в Европейском суде. При этом в ЕС признают, что судебные разбирательства могут продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет, подчеркнули авторы материала. Этот вариант не подходит Украине, которой деньги нужны в ближайшие месяцы.

16 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто назвал условие, при котором республика поддержит выделение Украине кредита в размере €90 млрд. По его словам, это произойдет только в том случае, если Киев возобновит транзит газа по трубопроводу «Дружба».

Ранее Зеленский пригрозил Орбану в связи с блокировкой кредита для Украины.