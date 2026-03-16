В Иране заявили о гибели сотен детей результате бомбардировок со стороны США и Израиля

Арагчи: 200 детей погибли в результате ударов по Ирану со стороны США и Израиля

Американо-израильские бомбардировки в Иране унесли жизни большого числа мирных жителей, в том числе 200 детей. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в соцсети X.

«Погибли сотни мирных жителей Ирана, в том числе более 200 детей», — написал он.

По его словам, страны Ближнего Востока, на территории которых находятся американские войска и которые допускают атаки по Ирану, «также поощряют эти зверства».

Арагчи призвал эти государства незамедлительно прояснить свои позиции по данному вопросу.

13 марта Минздрав Ирана сообщил, что жертвами ударов со стороны США и Израиля стали по меньшей мере 202 несовершеннолетних, в том числе 12 детей младше пяти лет, а также 223 женщины. Также были ранены 2 729 женщин и 1 190 детей, в том числе 41 ребенок в возрасте до двух лет.

11 марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на итоги предварительного расследования, что удар по школе в иранском Минабе был нанесен американской ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Трагедия произошла 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. В результате атаки погибли 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, генсек ООН Антониу Гутерриш и ряд других европейских лидеров осудили удар по школе и призвали привлечь виновных к ответственности.

Ранее президент США обвинил Иран в атаке на собственную школу.