Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Бьянка вспомнила о панических атаках на сцене: «Начинаю задыхаться и заикаться»

Павел Бедняков/РИА «Новости»

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая – настоящее имя) рассказала в рамках проекта «Что я наделала» на телеканале «Пятница!» о своих панических атаках. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Выпуск с Бьянкой выйдет 17 марта. В нем она подробно расскажет о своем опыте столкновения с тревожными расстройствами. Артистка призналась, что у нее не раз случались приступы панической атаки во время выступления.

«Мне нужно выходить на сцену, а я начинаю задыхаться и заикаться. Я понимаю, что должна танцевать, но в голове только одна мысль — мне страшно, я хочу убежать. Мне казалось, все думают, что я сошла с ума», — поделилась певица.

Бьянка отметила, что в эти моменты не могла прийти в себя и сконцентрироваться на работе.

«Я не понимала, как мне прийти в себя, как контролировать происходящее. Думала, может, начать бить себя», — рассказала знаменитость.

В октябре 2025-го издание Shot сообщило, что рэпер Паша Техник записал фит с Бьянкой перед кончиной.

В окружении Техника заявили, что Бьянка расторгла контракт и попросила не использовать ее голос в композиции после того, как рэпера не стало. Директор Липницкой отказался подтвердить ее прямой отказ. Он заявил, что песня «просто не выйдет».

Ранее Бьянка оправдалась за скандальное видео про Mercedes.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!