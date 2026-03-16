Бьянка вспомнила о панических атаках на сцене: «Начинаю задыхаться и заикаться»

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая – настоящее имя) рассказала в рамках проекта «Что я наделала» на телеканале «Пятница!» о своих панических атаках. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Выпуск с Бьянкой выйдет 17 марта. В нем она подробно расскажет о своем опыте столкновения с тревожными расстройствами. Артистка призналась, что у нее не раз случались приступы панической атаки во время выступления.

«Мне нужно выходить на сцену, а я начинаю задыхаться и заикаться. Я понимаю, что должна танцевать, но в голове только одна мысль — мне страшно, я хочу убежать. Мне казалось, все думают, что я сошла с ума», — поделилась певица.

Бьянка отметила, что в эти моменты не могла прийти в себя и сконцентрироваться на работе.

«Я не понимала, как мне прийти в себя, как контролировать происходящее. Думала, может, начать бить себя», — рассказала знаменитость.

В октябре 2025-го издание Shot сообщило, что рэпер Паша Техник записал фит с Бьянкой перед кончиной.

В окружении Техника заявили, что Бьянка расторгла контракт и попросила не использовать ее голос в композиции после того, как рэпера не стало. Директор Липницкой отказался подтвердить ее прямой отказ. Он заявил, что песня «просто не выйдет».

