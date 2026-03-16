Минфин США рассказал, как Вашингтон хочет помешать России заработать на нефти

Глава минфина США Бессент предсказал падение цен на нефть ниже $80
Reuters

США пытаются не затягивать конфликт на Ближнем Востоке и не допускать еще большего роста цен на нефть, поскольку эта ситуация принесла бы дополнительные доходы России. Об этом в интервью CNBC заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

Он отметил, что при увеличении стоимости топлива до $150 президент России Владимир Путин «получил бы еще больше денег», поэтому, по словам министра, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы не допустить длительных перебоев поставок через Ормузский пролив.

Говоря о снятии ограничений с поставок российского топлива, Бессент подчеркнул, что мера является краткосрочной, до тех пор, пока ситуация глобально не стабилизируется.

«Идея состоит в том, что как только конфликт подойдет к концу, а рынок будет насыщен, вернуться назад к санкциям», — признался он.

По словам главы Минфина, США ожидают, что мировые цены на нефть через несколько месяцев опустятся ниже $80 за баррель.

«Вероятно, они станут намного, намного ниже», — указал министр.

16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ожидает поступления в бюджет дополнительных средств на фоне временного снятия санкций с отечественной нефти.

Минфин США ранее временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ рассказали о положении Европы после снятия санкций США с российской нефти.

 
