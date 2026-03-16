Киркоров выиграл суд у охранника «Крокуса»

Охранник Александр Короткий обжалует отказ суда в иске на 2,3 миллиона рублей компенсации морального вреда к певцу Филиппу Киркорову из-за травмы на концерте. Об этом сообщил РИА Новости адвокат истца Сергей Васильев.

16 марта Красногорский городской суд Московской области отказал мужчине в иске. До этого охранник отказался от требований к артисту о взыскании более 77 тысяч рублей за неотработанные дни в результате травмы ноги.

«Решение обжалуем», — сказал правозащитник.

В сентябре 2023 года после концерта Ани Лорак в «Крокус Сити Холле» Киркоров столкнул охранника со сцены, из-за чего мужчина получил растяжение связок голеностопа. Инцидент попал на видео, кадры публиковал Telegram-канал SHOT. Короткий рассказывал, что после травмы у него появились осложнения.

О том, что пострадавший подал иск к звезде, стало известно в октябре 2025 года. Адвокат исполнителя Александр Добровинский в разговоре с «Газетой.Ru» тогда заявил, что не в курсе, пробовал ли певец принести извинения охраннику и решить конфликт мирно. Кроме того, он отметил, что не знает, почему против артиста подали иск лишь спустя два года после инцидента.

