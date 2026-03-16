Дмитриев одним словом прокомментировал отказ ФРГ отправлять флот в Ормузский пролив

Дмитриев сравнил с мятежом отказ Писториуса посылать флот ФРГ в Ормузский пролив
Алексей Дружинин/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X сравнил с мятежом отказ Германии участвовать в обеспечении безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

«Мятеж?» — написал он.

16 марта министр обороны Германии Борис Писториус отказался выполнить просьбу США отправить флот на операцию по разблокировке Ормузского пролива. Немецкий чиновник обратил внимание, что ФРГ не начинала войну с Ираном. Берлин хочет урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем, и отправка военных кораблей в Ормузский пролив этому не поспособствует, подчеркнул он.

14 марта президент США заявил, что несколько стран намерены направить военные корабли в Ормузский пролив для поддержания безопасности. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты скоро сделают Ормузский пролив «открытым, безопасным и свободным».

Позднее он сказал, что НАТО ожидает плохое будущее, если его члены не дадут ответ на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Ранее в Иране рассказали о бессилии США перед закрытием Ормузского пролива.

 
