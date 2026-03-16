Суд отпустил больную раком Лерчек из-под домашнего ареста

Суд отпустил из-под домашнего ареста блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), у которой обнаружили рак желудка четвертой стадии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Удовлетворить ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий», — заявила судья.

Дело Чекалиной было выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления.

Защита представила в суд медицинские документы, подтверждающие диагноз, а также рекомендации врачей. Защита настаивала на приостановлении производства по уголовному делу. Адвокаты заявляли, что текущая мера пресечения мешает Валерии передвигаться между лечебными заведениями, а также видеться с детьми. Состояние Чекалиной, сказал один из ее защитников, близко к безнадежному, а домашний арест лишает детей права на общение с матерью. Защита назвала подобные меры негуманными, «особенно учитывая, что никто не знает, сколько ей осталось жить».

Прокуратура также заявила, что не возражает против приостановки дела.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов.

В конце февраля Лерчек родила четвертого ребенка, а уже на следующий день после выписки была госпитализирована в онкологическую реанимацию, где ей поставили диагноз и провели операцию на позвоночнике. 16 марта Чекалина была доставлена в больницу для проведения лучевой терапии.

