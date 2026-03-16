Мужчина упал на машине с 60-метрового обрыва и остался жив

В Техасе мужчина выжил после того, как его автомобиль упал с обрыва высотой 60-метров, пишет People.

Мужчина рассказал, что ночью случайно съехал с парковки в каньоне Пало-Дуро. Его автомобиль сорвался вниз примерно, пролетев на 61 метр, но ему удалось выжить. Утром он смог самостоятельно выбраться из машины и отправился на поиски помощи.

Когда он добрался до сотрудников парка, на нем были следы крови, а под глазом образовался синяк. Мужчина сообщил им о произошедшем, после чего его доставили в больницу. Несмотря на падение с такой высоты, он получил сравнительно не тяжелые травмы — врачи диагностировали сотрясение мозга и перелом ребер. Позже спасатели подняли поврежденный автомобиль из каньона.

Ранее велосипедист во Франции упал с 40-метровой скалы и три дня пролежал на дне глубокого ущелья, выпивая несколько бутылок красного вина, которые уцелели при падении.