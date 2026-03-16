Пенсионер провалился в берлогу к медведю во время прогулки и выжил

В Японии пенсионер отбился от медведя, провалившись в берлогу
В Японии 69-летний турист провалился в берлогу к спящему медведю во время прогулки на горе Ивакамияма. Об этом сообщает SoraNews24.

Инцидент произошел 8 марта в префектуре Ивате. Пожилой японец с супругой гуляли по туристической тропе, но из-за снега сбились с пути. Внезапно мужчина провалился по пояс в сугроб, под которым оказалась медвежья берлога.

Разбуженный хищник укусил его за ногу, выскочил наружу и попытался напасть на женщину. Турист отбился от зверя треккинговыми палками, медведь убежал в лес. Пострадавшие выбрались на тропу и добрались до поселка. Укус оказался поверхностным, пострадавшему оказали медицинскую помощь.

До этого медведь напал на сноубордиста в Башкирии на территории Южно-Уральского природного заповедника. По данным очевидцев, медведь атаковал сноубордиста во время катания вне официальных трасс на горе Малый Ямантау. Пострадавший остался жив.

Ранее проснувшийся медведь загнал туриста на дерево в Сочи.

 
