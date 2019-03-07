Суд продлил арест фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Суд в Кемерово продлил сроки ареста бывшему гендиректору компании-собственника сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» и некоторым другим фигурантам этого дела, передает РИА «Новости».

Уточняется, что арест продлен Юлии Богдановой — бывшему гендиректору «Кемеровского кондитерского комбината», которому принадлежала основная часть здания сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», бывшему гендиректору компании-арендатора сгоревшего торгового центра Надежде Судденок, сотруднику ЧОП Сергею Антюшину и техническому директору «Кемеровского кондитерского комбината» Георгию Соболеву.

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Ранее в МЧС заявили, что новые трагедии масштаба пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово не исключены в будущем.

По мнению МЧС, изменения, которые были внесены в законодательство после этого происшествия, недостаточны.