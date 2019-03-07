Синоптики рассказали о пике потепления в Москве

Пик потепления в Москве наступит в субботу, 9 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что праздничные выходные в Москве будут теплыми и ветреными, но в начале следующей недели сохранятся небольшие осадки, станет немного прохладнее.

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Как уточняется, в ночь на 8 марта прогнозируется небольшой снег, днем осадки пройдут в виде мокрого снега и дождя, потеплеет до +3°С .. +5°С. Местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.

«Пик волны тепла придется на субботу, 9 марта. Днем будет +5°С ... +7°С», — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что погода в марте в столице будет изменчивой: это подтвердит и температурный фон, и режим осадков.