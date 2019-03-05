Опасная погода задержится в Москве на несколько дней

В Гидрометцентре России проинформировали о продлении повышенного уровня погодной опасности до среды, 6 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, предупреждение связано с ветром.

«Желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в заявлении.

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По данным прогностической карты, аналогичные погодные условия будут наблюдаться во всем ЦФО, за исключением Калужской области.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о сильном ветре.