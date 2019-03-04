«Не знаем, живы ли они»: представитель России в ООН о Скрипалях

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Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона не располагает информацией об отравленных в Солсбери экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ничего не знаем, что с ними, в каком они состоянии, живы ли они», — сказал Полянский.

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Он подчеркнул, что Британия не уведомляет Россию о состоянии Скрипалей. Также Полянский заверил, что единственное зачитанное Юлией англоязычное заявление было написано «носителем языка».

Ранее сообщалось, что мать Скрипаля не знает об отравлении сына.