«Не знаем, живы ли они»: представитель России в ООН о Скрипалях
Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона не располагает информацией об отравленных в Солсбери экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы ничего не знаем, что с ними, в каком они состоянии, живы ли они», — сказал Полянский.
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Он подчеркнул, что Британия не уведомляет Россию о состоянии Скрипалей. Также Полянский заверил, что единственное зачитанное Юлией англоязычное заявление было написано «носителем языка».
Ранее сообщалось, что мать Скрипаля не знает об отравлении сына.