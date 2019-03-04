Вдвое увеличилось число жертв торнадо в США

Шериф округа Ли Джей Джонс сообщил, что количество погибших в результате торнадо в американском штате Алабама возросло до 22, передает Associated Press.

По его словам, власти ожидают дальнейшего увеличения числа жертв. При этом спасателям пришлось приостановить поисково-спасательную операцию из-за темноты и опасных погодных условий.

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«Сейчас у нас 22 [погибших]. К сожалению, я чувствую, что это число может снова возрасти», — сказал Джонс.

Также из-за смерчей более 10 тысяч человек остались без электричества.

Ранее сообщалось о десяти жертвах торнадо в США.