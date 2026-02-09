Немецкая звезда мема «Филяй, филяй» дал интервью российскому телеканалу

Модель и блогер dohmensamuel (Самуэль Домен – настоящее имя), известный россиянкам как «Сема-филяй», дал интервью «Пятому каналу».

На момент написания новости интервью не опубликовано в сети. Домен поделился впечатлением от сотрудничества с российским телеканалом. Модель признался, что ему было очень весело.

«Было действительно, действительно круто. Это просто нужно сказать. Они были очень милыми. Задавали очень милые вопросы», — рассказал блогер.

Мем «Филяй, филяй» появился из-за немецких блогеров, которые танцуют в полуобнаженном виде под песню «Vielleicht Vielleicht» в исполнении MilleniumKid x JBS. Многим россиянам послышались в песне слова «Филяй, филяй», из-за чего появился одноименный мем. Россиянки начали давать немецким блогерам русские имена. К примеру, модель dohmensamuel «стал» Семой.

В декабре немецкий блогер t.x.prince снял ролик под хит Татьяны Куртуковой «Матушка». Россиянки прозвали «нового Филяя» Наггетсом из-за его имени. Блогера зовут Янник (Jannick). Его имя написано необычным шрифтом, из-за которого слово похоже на «Наггетс».

Ранее Дмитрий Маликов повторил «Филяй, филяй».