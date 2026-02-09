Размер шрифта
Раскрыта личность возлюбленной Олега Майами

Super: модель Эмилия Шрамко стала возлюбленной Олега Майами
Эмилия Шрамко/VK

Модель Эмилия Шрамко оказалась возлюбленной рэпера Олега Майами. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Майами начал встречаться с 22-летней уроженкой Ростова-на-Дону. Девушка обучалась на бюджете в Авиационно-транспортном колледже в Санкт-Петербурге и планировала стать бортпроводницей. Сейчас Шрамко проживает на Бали, где работает моделью в одном из местных агентств. Также девушка развивает свой бренд ароматических диффузоров.

В конце января Олег Майами спровоцировал слухи о новом романе. Он показал кадры на отдыхе с незнакомкой. В ролике артист и девушка, держа друг друга за руки, выходят из моря.

Поклонники заподозрили, что таким образом Майами намекает на свои новые отношения. Личность девушки неизвестна.

В ноябре 2024 года появился слух о романе Майами с певицей Ольгой Бузовой. На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой артисты поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал. При этом позже знаменитости опровергли слухи о романе.

Ранее Бузова вспомнила, как два года избегала Даву.
 
