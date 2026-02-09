Размер шрифта
Мужчина 27 лет проходил с наконечником от ручки в глазнице

В Китае хирурги обнаружили в глазнице мужчины наконечник ручки
Медики Китая прооперировали пациента, который более 20 лет ходил с кусочком колпачка от ручки в глазу. Об этом сообщает Need to Know.

46-летний мужчина по фамилии Фен годами ходил с небольшой шишкой около глаза, но не придавал этому значения. Когда шишка увеличилась в размерах и стала болеть, он обратился в больницу.

Во время обследования специалисты обнаружили в его глазнице кусочек пластика длиной 2,5 сантиметра. Во время операции инородный предмет успешно достали. Выяснилось, за годы нахождения в организме на нем появились наросты соединительной ткани.

Как рассказал сам пациент, часть колпачка ручки попала ему в глаз в 19 лет, когда они с одноклассником подрались. В тот момент врачи наложили несколько швов и отправили его домой после лечения.

Спустя три года на этом месте появилась шишка, но она была небольшой, поэтому Фен не обращался к врачу. С инородным предметом в глазнице мужчина проходил 27 лет.

Ранее в Башкирии врачи нашли в ухе женщины застрявший наконечник ручки.
 
