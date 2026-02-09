Стало известно, поменял ли Гуменник костюм из-за проблем с музыкой

Фигурист Гуменник оставил старый костюм на ОИ после проблем с музыкой

Российский фигурист Петр Гуменник не стал менять костюм к короткой программе и вышел на тренировку за день до короткой программы в том, в чем изначально катал «Парфюмера».

«Чемпионат.com» пишет, что на тренировке вне прогона фигурист отрабатывал такой прыжковый контент, как четверной лутц, четверной сальхов, четверной флип, тройной аксель и каскад четверной флип – тройной тулуп. В рамках прогона короткой программы он упал на тройном акселе, допустил степ-аут на четверном флипе и чисто исполнил каскад четверной лутц + тройной тулуп.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна.

Гуменник начнет выступления на Олимпиаде 10 февраля, когда состоится короткая программа в мужском одиночном катании.

Ранее Ирина Роднина призвала Гуменника бороться, а не искать оправданий из-за музыки.