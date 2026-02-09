Размер шрифта
Названа скрытая опасность ожирения для мозга

Radiology: скрытые жировые отложения могут уменьшать объем мозга
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Избыточная масса тела может влиять на здоровье мозга, однако решающим фактором может быть не столько общий вес, сколько распределение жировой ткани. К такому выводу пришли ученые из Сюйчжоуского медицинского университета в Китае, проанализировав данные магнитно-резонансной томографии почти 26 тысяч человек. Работа опубликована в журнале Radiology.

Авторы использовали данные британской биомедицинской базы и изучили МРТ-сканы 25 997 участников со средним возрастом около 55 лет. С помощью статистического метода латентного профилирования исследователи выделили шесть типов распределения жира в организме и сопоставили их с объемом мозга и результатами когнитивных тестов.

Выяснилось, что все группы с повышенным содержанием жировой ткани — даже те, у кого ее было меньше среднего уровня, — имели меньший объем мозга и серого вещества по сравнению с наиболее «стройной» группой.

«Мы использовали возможности МРТ для точного измерения жира в разных анатомических зонах, включая внутренние органы, и получили классификацию, основанную на данных, а не на субъективных оценках», — рассказал радиолог Кай Лю, один из авторов работы.

Особое внимание исследователей привлекли два ранее не описанных типа распределения жира. Первый они назвали «панкреатически-преобладающим» — при нем повышенное количество жира откладывается вокруг поджелудочной железы. Второй тип получил название «худой, но с жиром» (skinny-fat): при относительно нормальном индексе массы тела у человека обнаруживаются плотные жировые отложения вокруг внутренних органов.

Оба этих профиля оказались связаны с наибольшим риском ухудшения состояния мозга: снижением объема серого вещества, появлением очагов поражения белого вещества, ускоренным «старением» мозга и ухудшением когнитивных функций. Кроме того, у таких людей был выше риск неврологических заболеваний, включая инсульт и эпилепсию, причем характер рисков различался у мужчин и женщин.

«Здоровье мозга зависит не только от того, сколько жира в организме, но и от того, где именно он накапливается», — резюмировал Кай Лю.

Авторы считают, что в будущем подобные профили могут использоваться для раннего выявления людей с повышенным риском когнитивных нарушений и своевременной профилактики.

Ранее была создана таблетка, снижающая «плохой» холестерин на 60%.
 
