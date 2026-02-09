Размер шрифта
СМИ сообщили о разработке нескольких вариантов принятия Украины в ЕС

РИА Новости

Евросоюз готовит сразу несколько вариантов для закрепления членства Украины в альянсе, которое планируется прописать в будущем мирном соглашении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Среди рассматриваемых вариантов — Киев сразу получает защиту, положенную членам ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам, которые предоставляются членам союза. В то же время блок предоставит Украине четкие сроки выполнения необходимых шагов для реализации формальной процедуры», — сообщили изданию источники.

Другие варианты предполагают, что существующий процесс вступления Украины в ЕС продолжится, либо будет назначен переходный период, либо организован постепенный процесс вступления Киева в объединение.

Представитель Еврокомиссии сообщил Bloomberg, что вступление Украины в ЕС является частью обсуждений мирного соглашения по урегулированию конфликта. И сейчас ЕС «укрепляет тесные связи со странами-кандидатами» в преддверии их присоединения к союзу.

В декабре 2025 года СМИ писали, что Украина может стать членом Евросоюза к 2027 году, и это поспособствует развитию в стране торговли и инвестиций, а также может понизить уровень коррупции. В мирном плане из 20 пунктов указано, что Киев должен вступить в ЕС и получить кратковременный привилегированный доступ к рынку объединения. В январе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году она будет полностью готова вступить в ЕС.

Ранее во Франции сделали жесткое предупреждение Украине.
 
