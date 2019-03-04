Более десяти человек стали жертвами торнадо в США

Не менее десяти человек погибли в результате торнадо в округе Ли в американском штате Алабама, передает местный телеканал WSFA со ссылкой на местную полицию.

По словам шерифа округа Ли, точных данных о происшествии в настоящее время нет. При этом очевидцы сообщают о гибели от торнадо восьмилетнего ребенка в городе Борегар.

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Также сообщается, что в результате торнадо более 10 тысяч человек остались без электричества.

Ранее стало известно число жертв торнадо на Кубе.