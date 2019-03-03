Сын отравившейся «Новичком» британки написал письмо Путину

Эван Хоуп, 20-летний сын Дон Стерджесс, которая по заявлениям британской полиции отравилась ядом «Новичок», написал письмо российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет Sunday Mirror.

Хоуп рассказал изданию, что чувствует себя «преданным» британским правительством, так как не получил никакой поддержки от властей Британии после смерти своей матери. Поэтому, добавил Хоуп, он решил попросить Путина выдать Британии подозреваемых в осуществлении атак с помощью яда.

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«Я обращаюсь к вам [Путину] как к человеку, чтобы наши офицеры допросили этих людей [подозреваемых] по делу об убийстве моей матери», — цитирует издание письмо Хоупа.

Ранее химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», объяснил, почему отравителям экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не удалось их убить.

Британские власти считают, что Скрипалей отравили российские спецслужбы с использованием яда «Новичок». Официальная Москва отвергает эти обвинения, а также настаивает на том, что «Новичок» никогда не производился на территории России или СССР.