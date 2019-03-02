Автобус с украинцами врезался в грузовик в Новой Москве

В Новой Москве автобус с киевскими номерами столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя в экстренных служб столицы.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали двое украинцев. Пока нет дополнительной информации об их состоянии здоровья.

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Уточняется, что авария произошла на Варшавском шоссе у поселка Сатино-Татарское.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве произошло ДТП с четырьмя автомобилями.