В Москве девушка применила газовый баллончик для кражи собаки у бывшего парня

Источник в правоохранительных органах рассказал о похищении собаки на юго-западе Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что об инциденте сообщил 23-летний житель города, на которого на ул. Подмосковная напали бывшая девушка и молодой человек. Они похитили у него немецкого шпица.

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«Бывшая девушка брызнула парню в лицо из газового баллончика, после чего забрала собаку и скрылась с молодым человеком в неизвестном направлении», — сказал источник.

Он добавил, что молодых людей задержали, однако не уточнил судьбу животного.

Ранее сообщалось, что в США известный померанский шпиц Бу скончался в возрасте 12 лет.