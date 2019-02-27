Удвоилось число жертв при пожаре в сошедшем с рельсов поезде в Каире

В результате пожара в поезде, который сошел с рельсов центре Каира, погибли около двадцати человек. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в министерстве транспорта Египта.

Как отмечается, еще двадцать человек пострадали.

Собеседник агентства уточнил, что поезд столкнулся с препятствием при заходе на платформу 7 на вокзале Рамсис. После этого в поезде произошел взрыв и он загорелся.

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Подчеркивается, что жертвами инцидента, в основном, стали люди, которые находились на платформе.

В настоящий момент здание вокзала эвакуировано, движение поездов приостановлено.

Ранее сообщалось, что в Каире поезд сошел с рельсов и загорелся, десятки пострадавших.