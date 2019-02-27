В Каире поезд сошел с рельсов и загорелся, десятки пострадавших

В Каире поезд сошел с рельсов, а затем загорелся, в результате чего погибли несколько десятков человек. Об этом сообщает Masrawy.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел утром в районе станции Рамсис.

По данным источника в минздраве, в результате произошедшего погибли по меньшей мере десять человек и пострадали еще 20.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк в результате столкновения поезда с грузовым автомобилем погибли три человека.