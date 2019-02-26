Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров в Москве сойдет ближе к концу апреля, передает РИА «Новости».
По его словам, в этом году весна придет с задержкой на неделю-полторы.
«Замедленное разрушение снежного покрова начнется после 7 апреля, сход замедлится, и протянется эта вся история до 16-21 апреля», — сказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что отдельные небольшие островки снега могут пролежать вплоть до 25 апреля.
Ранее сообщалось, что москвичам обещали морозы до -20°С в марте.