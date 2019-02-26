Полиция проверяет сообщение о похищении девушки в Москве

Полиция проверяет информацию о том, что на востоке Москвы неизвестные силой посадили девушку в автомобиль,передает РИА «Новости».

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что на службу «02» обратился заявитель, который сообщил, что ему показалось, что девушку грубо посадили в автомобиль на Первомайской улице.

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Источник в правоохранительных органах пояснил, что девушку могли насильно посадили в автомобиль три человека.

По его словам, в Москве объявлен план «Перехват», полицейские разыскивают автомобиль ВАЗ.