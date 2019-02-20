Послы ЕС внесли в черный список восемь россиян, сообщил источник

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Послы 28 стран Евросоюза внесли в черный список восемь россиян, передает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Как отмечается, это решение связано с инцидентом в Керченском проливе.

Уточняется, что действие всего этого списка продлится до 15 сентября 2019 года.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поблагодарил ЕС за решение ввести антироссийские санкции.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.