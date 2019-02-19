В результате схода лавины на швейцарском курорте пострадали четверо
В результате схода лавины на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана пострадали четыре человека, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Среди пострадавших один человек получил серьезные ранения.
В настоящее время ведутся поиски других возможно находящихся под снегом людей, сообщила полиция.
Реклама
«Очевидцы рассказали, что под снегом может быть больше людей, поэтому мы проводим поиски», — сказал командир кантональной полиции Вале Кристиан Вароне.
Ранее сообщалось, что генконсульство России в Женеве проверяет, оказались ли россияне под лавиной в Швейцарии.