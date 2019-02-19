Консульство проверяет, оказались ли россияне под лавиной в Швейцарии

Генконсульство России в Женеве проверяет информацию о россиянах, которые могли попасть под лавину на швейцарском курорте Кран-Монтана, передает ТАСС.

Как заявил консул-советник Дмитрий Репков, в настоящий момент консульство выясняет, есть ли россияне среди попавших под лавину.

19 февраля во второй половине дня несколько лыжников оказались под сошедшей лавиной на склонах швейцарского курорта Кран-Монтана. По данным полиции, в снежной ловушке оказались от 10 до 12 человек.