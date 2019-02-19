Во Внуково сел самолет с треснувшим лобовым стеклом

Самолет Boeing-737 из Сыктывкара, у которого при заходе на посадку в аэропорт Внуково треснул верхний слой лобового стекла, приземлился в штатном режиме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на авиакомпанию «ЮТэйр».

«Восемнадцатого февраля при заходе на посадку во Внуково у Boeing произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Авиакомпания проводит проверку причин повреждения стекла.