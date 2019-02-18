Московский таксист выстрелил в пассажиров и скрылся

В Москве таксист после конфликта с пьяными пассажирами выстрелил в них из травматического пистолета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, стрельба произошла на 2-ой Фрунзенской улице ночью 17 февраля.

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«У водителя такси и пассажиров возник конфликт. Началась потасовка», — добавил источник.

Отмечается, что пассажиры были пьяными. В какой-то момент таксист выстрелил в живот одному из них и поспешно скрылся.

Источник отметил, что сотрудники полиции нашли две гильзы, а также изъяли травматический пистолет.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом задержан мужчина с телом друга, которое ему «подарили».