Челябинская воспитательница забыла двухлетнего ребенка на улице

Следователи начали проверку после информации о том, что воспитательница одного из детских садов Озерска забыла на уличной веранде ребенка и ушла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК России по Челябинской области.

Отмечается, что проверка началась после того, как об этом инциденте написали в СМИ.

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По предварительным данным, местная воспитательница после прогулки забыла на закрытой уличной веранде одного малыша. Плач двухлетнего ребенка услышала мимо проходящая женщина и забила тревогу.

В настоящее время следователи проверяют достоверность этой информации.

Ранее сообщалось, что детсад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа.