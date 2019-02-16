Глава МЧС России вылетел в Петербург после обрушения перекрытий в университете

Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Санкт-Петербург для участия в работе оперативного штаба после обрушения перекрытий в здании университета, передает РИА «Новости».

«Министр МЧС России Евгений Зиничев рейсовым самолетом вылетел в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

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Министр примет участие в работе оперативного штаба совместно с врио губернатора Александром Бегловым.

Перекрытия и кровля обрушились в корпусе Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге.