Самым теплым днем года в Москве стало 16 февраля

<img src="//img.gazeta.ru/files3/859/11676859/RIAN_3046726.HR.ru-pic905-895x505-39128.jpg">

В Москве в субботу, 16 февраля, воздух прогрелся до +3,8°C, передает ТАСС.

Таким образом, 16 февраля стало в столице самым теплым днем с начала зимы.

«На метеостанции было зафиксировано плюс 3,8 градуса, это самый теплый день с начала зимы», — сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Реклама

Отмечается, оттепель сохранится и 17 февраля, но ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

В понедельник, 18 февраля, снова похолодает до -5°C.

Ранее сообщалось, что в Москву вернутся 12-градусные морозы.