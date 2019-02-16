Самым теплым днем года в Москве стало 16 февраля
В Москве в субботу, 16 февраля, воздух прогрелся до +3,8°C, передает ТАСС.
Таким образом, 16 февраля стало в столице самым теплым днем с начала зимы.
«На метеостанции было зафиксировано плюс 3,8 градуса, это самый теплый день с начала зимы», — сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.
Реклама
Отмечается, оттепель сохранится и 17 февраля, но ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.
В понедельник, 18 февраля, снова похолодает до -5°C.
Ранее сообщалось, что в Москву вернутся 12-градусные морозы.