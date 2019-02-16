На детей в Подмосковье упала ледяная глыба
В управлении российского МВД по Московской области проинформировали о падении глыбы льда на детей в Подмосковье. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как отмечается, инцидент произошел вечером 15 февраля на ул. Мира в Мытищах. На детей, каждому из которых примерно год, с крыши упала ледяная глыба.
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«Дети госпитализированы», — рассказал источник в ведомстве.
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