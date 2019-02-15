Младенца насмерть загрызли домашние собаки в Томске

Две домашние собаки насмерть загрызли месячного младенца в частном жилом доме в Томске. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

Как отмечается, мать ребенка ненадолго вышла во двор, оставив его без присмотра. В доме остались немецкая овчарка и ротвейлер.

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«Вернувшись домой, женщина обнаружила дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от зубов животных», — уточнили в СК.

В ведомстве добавили, что девочка была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось, и на следующий день она скончалась.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что удмуртские свиньи насмерть загрызли хозяйку.